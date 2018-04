Čínská vesmírná stanice spadne na Zemi v noci na pondělí

Čínská vesmírná stanice Tchien-kung 1 (Vesmírný palác 1) by měla vstoupit do zemské atmosféry někdy mezi nedělí 22:12 a pondělím 6:12 středoevropského letního času. Vyplynulo to z údajů, které v neděli zveřejnila jihokorejská agentura pro získávání poznatků o vesmíru NSSAO.