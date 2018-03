fš, Novinky

„Plánujeme nepilotované a později pilotované cesty do hlubokého vesmíru v rámci lunárního programu a dobývání Marsu. Nejbližší přijde velmi brzy. Misi k Marsu plánujeme zahájit už v roce 2019,“ oznámil Putin nové vesmírné závody v dokumentu, z něhož cituje server RT.com. [celá zpráva]

Podle Halouska to mohl Putin myslet tak, že v závěru roku 2019 odstartují úvodní části mise a budou finalizovat přípravy, ale samotný let bude na programu až později.

„Domnívám se, že je daná informace trošku zkreslená či zjednodušená pro veřejnost – buď samotným Putinem, nebo médii, která jej interpretovala,“ sdělil Novinkám Halousek, který je zároveň pracovníkem České kosmické kanceláře a pořádá přednášky na popularizaci astronomie.

Příští rok by potřebovali extrémně silnou raketu

Přímo let na Mars se podle Halouska skutečně musí konat až v roce 2020, rok 2019 by pro něj nebyl příliš vhodný. Letos je Mars v opozici, tedy nejblíže Zemi, což se bude opakovat až za dva roky. V roce 2019 bude naopak v takzvané konjunkci, tedy nejdál, z čehož vyplývá, že by cesta k němu trvala mnohem déle – což je z logiky věci zbytečné, byť nejprve má jít o nepilotovanou plavbu bez lidské posádky.

„Ono je teoreticky možné startovat i v těchto termínech, kdy nejsou Mars a Země v ideální vzájemné pozici pro přelet, a kdy není tedy možné využít ideální takzvané Hohmannovy trajektorie. Pokud máte dostatečně silnou nosnou raketu a neplánujete návrat od Marsu, tak je možné letět i v těch lichých letech,“ pokračoval Halousek.

„Před pár dny o tom právě mluvil i Elon Musk, který by při využití velice silného nosiče Falcon Heavy chtěl k Marsu zamířit právě již v příštím roce. Ale to asi by nebyl případ Rusů, kteří nosnou raketou s takovýmto přebytkem energie nedisponují,“ vysvětlil.

Je přesvědčen, že se v případě Ruska bude jednat o již dlouho chystaný projekt ExoMars2020. Ten má plánovaný start v červenci 2020 a na přípravě této mise se podílejí i čeští vědci.

Planeta Mars v dalekohledu ze Země

FOTO: Česká astronomická společnost, archív

„Neumím si představit, že by Rusko bylo schopno připravit další misi, která by odstartovala již v roce 2019 – tam se jediné alespoň trochu vhodné okno otevírá v průběhu září – a na rok 2020 chystalo potom další velkou mezinárodní misi ExoMars2020. A posunutí ExoMarsu na rok 2019 není také možné, protože do té doby nebudou připraveny všechny technologie jeho přistávací části,“ popsal Novinkám.

„V roce 2019 by to asi šlo, ale pouze obletová družice bez přistání na Marsu, což ale v současné době nedává vědecky moc smysl,“ shrnul odborník.

Začátek mise nemusí znamenat start rakety

Halousek rovněž souhlasí, že je samozřejmě obecně i rozdíl v tom, zda se řekne „příští rok,“ nebo „za rok“. „Daná mise skutečně může odstartovat příští rok, na sklonku roku 2019 může jít do finále. To ale neznamená, že raketa neodstartuje až roku 2020,“ uzavřel.

O údajné nové misi se toho zatím příliš neví, navíc je třeba připomenout, že ji ruský prezident zmínil během své prezidentské kampaně – o víkendu se totiž bude opět ucházet o znovuzvolení.

Z Putinova vyjádření je však patrné, že zřejmě preferuje misi na Měsíc, na jehož pólech chce hledat stopy vody.