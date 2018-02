Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého za pět let darovali 1255 litrů krve

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci se již několik let snaží aktivně podporovat dárcovství krve. Díky akci z minulého týdne Daruj krev s rektorem a celoroční výzvě Daruj krev s UP již přes pět let pravidelně přivádí své studenty a zaměstnance na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Aktuální statistika dárcovství školy čítá 2670 členů akademické obce, kteří darovali celkem 1255 litrů krve. To si lze představit například jako 12 naplněných van.