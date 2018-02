„Ekologové nám šlapou na paty, takže od roku 2022 se už nebudou moci stavět klasické sporáky s roštem, které jsme dělali přes 150 let. Zpřísní se totiž evropské normy. Všichni kamnáři budou muset začít stavět ekologičtější verzi kuchyňských sporáků. Buď bude mít malinký rošt, jako ten, co stavíme, či bude topeniště zcela bez roštů. Všichni se to tudíž musejí naučit, aby po roce 2022 mohli pokračovat ve svém řemesle a zůstat kamnářem,“ sdělil ve čtvrtek Právu Mojmír Jauernig z Cechu kamnářů ČR.

Sporáky zdraží

Jauernig uvedl, že stavba ekologičtějších sporáků je náročnější, a tudíž bude i pro zákazníky dražší. „Někteří to samozřejmě neradi slyší, ale většina zákazníků chápe, že jde o zlepšení kvality ovzduší. Pro lidi je důležité, aby jim z komínů nešel žádný binec, nesmrděli svým sousedům, aby topili ekologicky,“ upozornil.

Stavba sporáku budoucnosti trvá kolem čtyř až pěti dnů.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Dodal, že samozřejmě těchto sporáků není tolik ve městech, jako je například Ostrava, ale především na vesnicích a v horských oblastech jako Vysočina, Jeseníky, Beskydy či Krkonoše.

Do ovzduší půjde o 80 procent méně zplodin

Podle Tomáše Jíry z Cechu kamnářů ČR půjde opravdu o zásadní změnu. „Počítá se s tím, že by pokles vypuštěných zplodin do ovzduší měl klesnout zhruba o 80 procent, než je u těch současných topenišť. Sice jsou nová ekologická kamna na stavbu náročnější, ale výsledky stojí za to, což nám potvrdila i laboratoř,“ zdůraznil s tím, že naštěstí mají kamnáři o školení velký zájem.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Je to první kurz, který pro své členy děláme, bude se jich více opakovat,“ dodal ještě Jíra.

Stavba trvá čtyři až pět dnů

Jedním z kamnářů, kteří se na ostravské školení přihlásili, byl i David Kalmus. Kamnářstvím se živí pět let.

„Určitě jde o kamna budoucnosti, jsem rád, že se to tady teď společně učíme. Liší se to hlavně přívodem vzduchu pro spalování. Štěrbinami z boku přivádíme do topeniště vzduch pro hoření v různých úrovních, ve výškách toho plamene a tím to spalování probíhá rovnoměrněji,“ ukazoval Právu mladý kamnář. Dodal, že taková kamna trvá postavit zhruba čtyři až pět dnů.

Nové sporáky budou do ovzduší vypouštět o 80 procent méně škodlivin než ty současné.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Jsme rádi, že se na nás Cech kamnářů ČR obrátil se svou nabídkou na organizaci školení pro kamnáře. Stavěná kamna použijeme jako pomůcku ve výuce pro naše účastníky rekvalifikačního kurzu na kamnáře. Tímto školením se vlastně z naší školy stává i školicí středisko, nyní například pro kamnáře,“ uvedl Jiří Doležal ze Střední školy stavební a dřevozpracující, kde rekvalifikace na kamnáře probíhají 12. rokem.