Každý rok se redakce bulletinu rozhoduje, zda události z uplynulého roku posunuly lidstvo blíže k vyhynutí či nikoli. Čím bližší čas k půlnoci budou hodiny ukazovat, tím více se bude podle odhadů blížit potenciální globální katastrofa. Pomyslný čas je tak nyní nejblíže zániku od roku 1953, kdy došlo k historicky prvnímu testu vodíkové bomby.

Vědci posunuli čas o půlminutu z několika důvodů – zejména kvůli agresivním projevům některých politických představitelů, konkrétně podle britského listu The Daily Telegraph hlavně kvůli stupňujícímu napětí mezi Spojenými státy a KLDR. Hrozba jaderného útoku i změn klimatu ve spojení se znečišťováním planety by se podle vědců neměla podceňovat a politici by měli jednat.

Sivan Kartha, @LKrauss1 , Robert Rosner, @SquassoniSharon , and @RachelBronson1 at the #DoomsdayClock unveiling this morning. It is now two minutes to midnight. #rewindthedoomsdayclock pic.twitter.com/khtFu76EZl