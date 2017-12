První „mořské městečko“ se ctižádostivým jménem Plovoucí Benátky ráje má být podle listu The Independent přístupno už v roce 2020. V osadě plovoucí na hladině moře by mělo žít a pracovat asi 300 lidí. Náklady projektu se zatím odhadují na 167 miliónů dolarů (3,6 miliardy korun).

Projekt vedený Joem Quirkem, ředitelem kalifornského Seasteading Institute, má dokázat, že myšlenka „mořských měst“ není utopií. „Do roku 2050 chci vidět plovoucí velkoměsta a doufám, že jich budou tisíce,“ prohlašuje sebevědomě Quirk, který se označuje za „misionáře moře“.

Záměr naráží na silnou skepsi

On a jeho lidé nyní přesvědčují úřady ve Francouzské Polynésii, aby jim daly zelenou. Obě strany podepsaly už v lednu memorandum, podle nějž mají autoři projektu nejdříve předvést kladný ekonomický a ekologický dopad svého záměru pro ostrovní zemi.

Úřady mají zase do konce letošního roku připravit legislativu, která umožnila realizaci projektu. Pokud vše půjde podle plánu, bude realizace pilotního projektu zahájena už příští rok.

Quirkovy plány však narážejí na nemalou skepsi. „Z inženýrského hlediska to není příliš zvládnutelné. Je to všechno ještě daleko v budoucnosti,“ řekl deníku The New York Times (NYT) miliardář Peter Thiel, spoluzakladatel Quirkova institutu, jenž mu poskytl 1,7 miliónu dolarů.

Skepsi posiluje i skutečnost, že ani dřívější pokusy o osídlení moře nebyly úspěšné. Jedním z nich byl například zkrachovalý plán vybudovat do roku 2010 prototyp takového osídlení v Sanfranciském zálivu.

Hnací silou pokusů o osídlení na moři není jen touha usídlit se někde, kde ještě nikdo kromě mořských živočichů nežil. Nemalou roli tu hraje i ideologie svobody. Věrozvěstové plovoucích měst je označují za alternativu vůči nynějším společnostem.

Prostor i pro pokusy s vládou

Tato města budou podle nich svobodná, soběstačná sídla v mezinárodních vodách. Budou tedy nezávislá na státech, a to až tak, že se budou schopna volně přesouvat po oceánech.

„Pokud byste měli plovoucí velkoměsto, byla by to v podstatě začínající země,“ řekl Quirk v rozhovoru pro NYT, kde neskrýval své zklamání nad současnými vládami, které se „jednoduše nezlepšují“ a uvázly v minulosti.

Usídlení na moři je podle něj východiskem z tohoto stavu. „Můžeme pak vytvořit velmi různorodé vlády pro velmi různorodé lidi,“ hlásá „misionář moře“.

I plovoucí městečko v Polynésii má fungovat ve speciální ekonomické zóně, kde bude možné testovat některé z idejí Quirka a jeho kolegů.

Autoři projektu v něm chtějí mít svůj výzkumný ústav a také elektrárnu, která by byla schopna dodávat a také prodávat čistou energii.