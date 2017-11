Fakulta stavební ČVUT propojuje mladé výzkumníky ze Západu a Východu

Čtyřicítka studentů, mladých vědců a jejich pedagogů ze zemí Visegrádské skupiny (V4), Běloruska a Ukrajiny, kteří se specializují na jadernou bezpečnost, může díky setkání na Fakultě stavební ČVUT v Praze sdílet své poznatky. Akce probíhá od 1. do 10. listopadu. Do budoucna by podobná akce mohla vytvořit předpoklady pro vznik přímých kontaktů pro další spolupráci vědců ze Západu a Východu.