Vědci se dlouho domnívali, že člověk rozpoznává čtyři základní chutě – kyselou, sladkou, slanou a hořkou. V roce 2000 byl u lidí objeven receptor pro pátou chuť, takzvanou umami. Tento receptor vnímá v jídle výskyt kyseliny glutamové. Nyní se ale zdá, že vědci objevili důkazy, že náš jazyk vnímá i šestou chuť – a to chuť karbohydrátů neboli sacharidů.

Lidé, kteří jsou nejcitlivější k chuti škrobu, jedli sacharidů nejvíc a také měli největší objem pasu. To by mohlo objasnit, proč mají někteří lidé větší sklony k obezitě než jiní.

Chuť na sacharidy pohání cukr



Odborníci tvrdí, že tuto chuť na sacharidy pohání cukr, který je v nich obsažen. Vědci z Deakinovy univerzity v Austrálii se domnívají, že někteří lidé dokážou vycítit chuť škrobu, a tu potom opakovaně vyhledávají.

„Soustředili jsme se zejména na měření obvodu pasu, což je dobrý ukazatel toho, do jaké míry jsou lidé ohroženi nemocemi, které jsou ovlivnitelné stravovacími zvyklostmi,“ řekla pro web britského deníku Daily Mail vedoucí výzkumu Julia Lowová. „Ti, co byli na chuť sacharidů nejcitlivější, jedli těchto jídel více, a jejich pas byl silnější.“ Studie se zúčastnilo 34 dospělých a její výsledky pak publikovali v časopise Journal of Nutrition.

V Británii je obézních čtvrtina dospělých, v USA dokonce třetina. O nadváze mluvíme u lidí, jejichž BMI je mezi 25 a 29, o obezitě u těch, jejichž BMI přesahuje 30.

Snížená schopnost vůči cukru vede k tloustnutí

Pokud mají lidé sníženou schopnost vnímání sladké chuti, snadněji přibírají na váze, tvrdí vědci. Více prý totiž sahají po sacharidech. Každých 20 procent, o které lidé vnímají sladkou chuť méně, vedlo ke zvýšení příjmu cukru, a to v průměru o jednu čajovou lžičku.

Profesor Robin Dando z Cornellovy univerzity, jeden z autorů studie, vysvětlil: „Už i předešlé výzkumy ukazovaly, že lidé s nadváhou mají často sníženou schopnost vnímání chutí. Aby dosáhli uspokojení, musejí sahat po jídlech s výraznějším aroma.“

„Zvýšený přísun kaloricky bohatých jídel je jednou z příčin celosvětového nárůstu nadváhy a obezity. Sacharidy představují v naší stravě jeden z hlavních zdrojů energie,“ řekl pro Daily Mail profesor Russel Keast, jeden z autorů studie.

Chuť tuku



Dlouho se vědci domnívali, že naše jazyky jsou schopné rozeznávat jen malé množství základních chutí: slanou, sladkou, kyselou, hořkou a umami, pikantní chuť spojovanou s glutamanem, dochucovadlem používaným běžně například v čínské kuchyni.

Před dvěma lety tým kolem profesora Keasta navrhoval, aby se na seznam chutí, které jsou lidé schopni přímo rozeznat, přidala chuť tuku. Zjistili nicméně, že lidé, kteří byli na tuk citlivější, konzumovali mastných jídel méně, což je pravý opak zjištění jejich nejnovější studie o sacharidech.

„Lidé, kteří jsou citlivější na chuť sacharidů, mají jakýsi podvědomý motor, který je žene k větší konzumaci škrobových či sacharidových jídel,“ vysvětlil profesor Keast. „Bude ale třeba ještě další výzkum, abychom přišli a to, proč to tak je a co s tím dělat.“