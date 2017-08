Psychofon – malý podvod českého rodáka

Kdo by nechtěl získat znalosti nebo sociální dovednosti bez námahy – jednoduše během spánku. Bylo by příjemné pustit si večer do sluchátek slovíčka a fráze, ráno se probudit a umět třeba španělsky nebo být sebevědomější. Nejrůznější audionahrávky, které toto slibují, jsou na trhu už devadesát let a stále jdou na odbyt, přestože vědci jejich účinnost spolehlivě vyvrátili. První z nich uvedl na americký trh už v roce 1927 český rodák.