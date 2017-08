Vědci zbavili lidská embrya dědičné choroby

Mezinárodnímu vědeckému týmu se podařilo upravit genetický kód lidského embrya tak, aby se dalo předejít rozvoji dědičného poškození. Modifikace DNA se vůbec poprvé povedla, aniž by měla nechtěné následky. Oprava genetické informace se navíc přenáší i na další generace. Vyvíjená metoda by tak jednou mohla pomoci vymýtit dědičné nemoci. Informovala o tom stanice NPR. Okamžitě se objevily hlasy kritizující zásahy do DNA.