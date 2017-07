„Rodiče se odmítají smířit s tím, že by škola ve Frýdku nevznikla. Bohužel nemají v okolí možnost, aby své děti vzdělávali na veřejné škole v souladu se svým přesvědčením,“ poznamenala Darina Klimparová, ředitelka vznikající ScioŠkoly.

Škola proto nyní hledá způsob, jak rodičům nabídnout pomoc s individuálním vzděláváním dětí.

Bez státního příspěvku se navýší školné

„Jako jediná možnost se jeví zřídit instituci, která bude děti vzdělávat jako klasická ScioŠkola, nebude mít ale status školy. S tím je spojena jediná, ale dost podstatná nevýhoda. Školné, na které by díky příspěvku od MŠMT rodiče dosáhli, by se muselo zvýšit tak, abychom zaplatili provoz školy. Na to však řada rodičů nemá peníze. Nezbývá než sehnat finance jinde,“ pokračovala Klimparová.

Cesta, jak může škola peníze sehnat, je formou crowdfundingu (způsob financování, při kterém větší počet lidí přispívá menším obnosem k cílové částce) či sponzorských darů. Dle ředitelky je třeba vybrat kolem jednoho miliónu korun, aby se zaplatilo vybavení školy.

„Jako rodiče se učíme vychovávat děti v souladu s moderními vědeckými poznatky a nechceme, aby pak přešly do školy, kde je zastaralý systém, který se zaměřuje na výkon, kvantitu informací, nepřistupuje k dětem individuálně. Také chceme, aby děti chodily do školy rády a získaly ke vzdělávání kladný postoj,“ popsala své představy Veronika Púpalová, průvodkyně v budoucí škole. Tak se ve ScioŠkolách říká vyučujícím.

„Všechny existující ScioŠkoly prošly úspěšně Českou školní inspekcí. Například brněnská škola byla doporučená jako příklad pro ostatní. Budeme tedy doufat, že i rodiče ve Frýdku budou moci dopřát svým dětem vzdělání podle svého přesvědčení,“ konstatoval zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl.

MŠMT: Nelze čekat schválení každé žádosti

Proč se škola nedostala do rejstříku a zamítnuta byla jak za ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD), tak i za jejího nástupce Stanislava Štecha (za ČSSD)?

„Proces schvalování žádostí o zápis do rejstříku škol a školských zařízení má svá pravidla. Odpovědnost za školský rejstřík má MŠMT, a není proto možné předpokládat, že každá žádost bude automaticky schválena,“ napsal Novinkám resort.

To je pravda, stát totiž letos smetl téměř polovinu žádostí o zřízení soukromé základní školy, loni jich přitom byla sotva desetina. Resort to vysvětlil zpřísněním kritérií. [celá zpráva]

O žádosti se vede správní řízení, ve kterém se vše posuzuje podle školského zákona, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy příslušného kraje.

„Podle školského zákona MŠMT žádost o zápis školy do školského rejstříku zamítne v případě, že posouzením zjistí, že taková žádost není v souladu i jen s jedním z dlouhodobých záměrů. To je i případ ScioŠkoly ve Frýdku-Místku,“ uvedlo ministerstvo.

Pokud se prokáže potřeba školy

Vyjádření ministerstva nicméně podle ředitelky Klimparové nepopisuje přesně průběh správního řízení o zápisu do školského rejstříku.

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, změnil své dřívější stanovisko a konstatoval, že doporučuje zápis organizace 1. Moravskoslezská ScioŠkola – základní škola, s. r. o., do rejstříku škol a školských zařízení. MŠMT ale tento dokument nevzalo v potaz a žádost zamítlo,“ kritizovala ředitelka v reakci zaslané Novinkám.

„V současné době jsou například v Praze zapsány v rejstříku tři ScioŠkoly. Z uvedeného jasně vyplývá, že pokud se prokáže potřeba základní školy v dané lokalitě, ministerstvo postupuje v souladu s dlouhodobým záměrem a žádosti vyhoví,“ argumentoval resort.

„Důležité je také dodat, že odpovědností MŠMT je vytváření dlouhodobě udržitelné vzdělávací soustavy, která poskytuje rovné vzdělávací šance úplně všem dětem bez rozdílu jejich socioekonomického zázemí,“ uzavřel debatu.

Poptávka po vzdělávání mimo státní školství roste. V roce 2010 bylo jen 72 soukromých škol a v nich 5710 dětí. V minulém školním roce bylo soukromých škol 145 s 10 057 žáky. Z letošního celkového počtu 4140 všech základních škol, které navštěvuje 900 tisíc žáků, je soukromých 180. Vzdělává se v nich 11 949 dětí, tedy dvojnásobek oproti situaci před sedmi lety.