Vědci oddělení ledovce očekávali, neustále se prodlužující prasklinu v pobřežní části zalednění označovaného jako Larsen C intenzivně sledovali zvlášť posledních deset let.

Kra o hmotnosti asi jednoho biliónu tun zabírá větší rozlohu, než má například Moravskoslezský nebo Ústecký kraj.

FOTO: Mapy.cz

Zvětšování trhliny zrychlilo zejména po roce 2014, nyní se 200 metrů tlustá ledová masa nepohybuje příliš rychle. Proudy a větry ji však mohou tlačit severně od Antarktidy, kde by mohla ohrožovat lodní dopravu na jihu Atlantského oceánu.

Nejmenší rozloha od konce poslední doby ledové

Jak informuje server BBC, vědci se domnívají, že Larsen C má v současnosti nejmenší velikost od konce poslední doby ledové před zhruba 11 700 lety.

Dvě nedaleké menší části, Larsen A a Larsen B, se rozpadly na přelomu století. Roli v tom mají hrát změny klimatu.

„Většina expertů není zvláště znepokojena tím, co se děje v oblasti Larsen C. Je to obvyklé,“ poznamenala ale pro BBC Helen Frickerová z ústavu Scripps Institution of Oceanography. Důležité však je, jak se bude Antarktida proměňovat v následujících letech.

Brzké oddělení tohoto ledovce avizoval v červnu evropský vesmírný úřad ESA. Podle červnového vyjádření britského vedoucího výzkumu Adriana Luckmana mělo být odtržení jen otázkou času. Měl pravdu. Plně roztát by měl do dvou let. [celá zpráva]