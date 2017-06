Absolventi oboru by v budoucnu měli pracovat především v posilovnách, přičemž je velmi pravděpodobné, že nahradí méně kvalitní trenéry, kteří buď žijí ze své zašlé sportovní slávy, nebo mají jen minimum znalostí.

„Úroveň trenérů v našich posilovnách je propastně rozdílná. Máme doslova fantastické trenéry, vedle nichž ale pracuje i poměrně velké procento těch, kterým scházejí znalosti k tomu, aby svého svěřence dovedli za rozumných podmínek a správné motivace k výborným výsledkům,“ řekl Právu Jan Cacek z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Právě to byl podle něj hlavní důvod, proč se škola rozhodla vytvořit tento nový studijní obor.

Fitness center v zemi přibývá

Marketingově škola zacílila správně. V republice je podle České komory fitness zhruba tisíc nejrůznějších posiloven, pracuje v nich okolo 10 000 trenérů. Loni se jejich roční obrat vyšplhal zhruba na tři miliardy korun. Přibývá fitness center i cvičících. Podle odborníků je to odrazem toho, že lidé chtějí žít zdravěji, chtějí se hýbat. Obor se tak bude dále rozvíjet.

Své o tom vědí na Slovensku, kde lze kondiční trenérství studovat již na dvou univerzitách. V USA pak na kvalitu trenérů dohlíží tamní Národní asociace kondičních a silových trenérů, která je s využitím nejnovějších vědeckých poznatků také školí. V Česku obdobný ucelený systém vzdělávání schází.

Mnozí trenéři jsou držiteli různých certifikátů, část z nich jsou bývalí špičkoví sportovci a pro některé je pohyb a cvičení jen dlouhodobým koníčkem.

O absolventy bude zájem

Kondiční trenér je odborník na rozvoj pohybových schopností, tedy především fyzickou sílu, rychlost, ohebnost a mrštnost. „Rozhodně to ale není někdo, kdo svého klienta donutí za každou cenu k maximálním výkonům. Musí poznat svého svěřence a pak s ním citlivě pracovat na zlepšování kondice,“ vysvětlil Cacek.

Nezbytnou součástí studia budoucích kondičních trenérů s vysokoškolským diplomem bude psychologie, anatomie či fyziologie.

„Kvalitní kondiční trenér se hledá velmi těžko. Nějaké dvouměsíční školení, které při svém vzdělávání absolvuje, se nemůže co do kvality rovnat s vysokoškolským studiem. Trh bude mít o absolventy nového oboru rozhodně velký zájem,“ řekla Právu Sylva Vajčnerová z vedení společnosti Big One Fitness, která v Brně provozuje dvě posilovny.

Zdůraznila, že kvalitní kondiční trenér vytváří plán cvičení každému klientovi přímo na míru, a to podle jeho zdravotního stavu a fyzických a psychických možností. Jeho cílem není jednorázově přimět svěřence, aby dosáhl výborného výkonu, ale aby dlouhodobě pracoval na zlepšování své kondice.

Nekvalitní trenéři, kteří zvolí špatný tréninkový plán, nebo plán dokonce ani nejsou schopni vytvořit, mohou klientovi v podstatě ublížit, dodala Vajčnerová.