Robot učí chodit v lázních děti.

Tato švýcarská technologie může dětem pomoci k vytvoření a posílení funkčních pohybových vzorců a může vést i k výraznému zlepšení stavu pohybového aparátu a motoriky.

Podmínkou pro terapii je určitá mentální schopnost, respektive možnost spolupráce s terapeutem.

„Terapii podstoupily děti různého postižení a věku. Některé mají díky Lokomatu větší stabilitu chůze, jiné se jeho zásluhou poprvé postavily na nohy, udělaly první krok a učily se chodit,“ řekla Právu obchodní ředitelka společnosti Lázně Teplice v Čechách Yveta Slišková.

Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vy tvoření funkčních pohybových vzorců.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Dosavadní provoz Lokomatu hodnotí pozitivně. „Získali jsme komplexní zkušenost, jak jeho prostřednictvím pomáhat dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými neurologickými a ortopedickými onemocněními,“ zhodnotila.

Robotická terapie využívá neuroplasticity (vyrovnání se mozku s nastalou situací) centrálního nervového systému.

Nácvik chůze, motivace hrou

Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost a rychlost) a umožní lépe vyhodnocovat terapii.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Zásadním plusem Lokomatu je motivace dítěte hrou. Pacient sleduje při cvičení pohyb panáčka na obrazovce před sebou.

„Prostřednictvím této vizuální a akustické zpětné vazby je dítě zábavnou formou motivováno k plnění úkolů, otoček, obcházení předmětů a různých dovedností potřebných v každodenním životě,“ zdůraznila Slišková.

Robotická rehabilitace má velký potenciál pro děti s neurologickými a ortopedickými onemocněními, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy a po ortopedických zákrocích.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Podmínkou pro terapii je výška od 90 do 140 centimetrů a určitá mentální schopnost, respektive možnost spolupráce s terapeutem a interaktivitou. Terapie není hrazená pojišťovnami. Rodiče tak zaplatí za jednu lekci 2700 korun, přičemž lékaři doporučují absolvovat deset lekcí.

Vedení lázní připravuje ve spolupráci s laboratoří pohybu ústecké Univerzity J. E. Purkyně výzkum pro děti, které již nějakým způsobem chodí.

„Chtěli bychom je před nasazením do Lokomatu změřit, jaký mají stereotyp chůze, a po sérii lekcí vyhodnotit, jak se posunuly,“ přiblížila smysl výzkumu, který chtějí lázně prezentovat na podzimním semináři o robotické rehabilitaci.

Hledají děti do výzkumu

Lázně prostřednictvím lékařů hledají děti, které by se do výzkumu zapojily. „Vhodný kandidát ve věku od šesti do deseti let by měl mít diparetickou formu dětské mozkové obrny a základ chůze bez kompenzačních pomůcek,“ upřesnila Slišková.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Děti vhodné k zařazení do studie budou absolvovat vstupní a výstupní vyšetření v laboratoři chůze na Fakultě zdravotnických studií UJEP.

Dále absolvovují deset lekcí na Lokomatu v teplických Nových lázních (dvakrát až třikrát za týden) s tím, že terapie jim bude poskytnuta zdarma.

Rodiče, kteří mají zájem zapojit své děti do výzkumu, by měli kontaktovat Nové lázně Teplice na telefonu 417 977 703 nebo na e-mail: koskova@lazneteplice.cz.