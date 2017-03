Část učitelů si přeje založení pedagogické komory

Část učitelů chce založit novou pedagogickou komoru, která by měla zastupovat jejich profesi a fungovat podobně jako například Česká lékařská komora. Učitelé by uvítali prosazení zákona o komoře a možnost stát se tak partnerem v jednáních s ministerstvem školství. Resort k tomu uvedl, že vznik komory, která by reprezentovala zájmy všech učitelů, by uvítal. Zřídit ji však považuje za obtížné.