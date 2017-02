Většina studentů VŠ je pro setrvání Česka v EU, k uprchlíkům jsou skeptičtí

Většina studentů vysokých škol si myslí, že by měla Česká republika v Evropské unii setrvat. Členství podle nich přináší jednodušší vycestování do zahraničí za studiem či prací, přispívá i k zajištění bezpečnosti a hospodářského růstu. Pro vystoupení z EU je pouze čtvrtina studentů VŠ. A jen pětina z nich se domnívá, že lidé směřující masově do Evropy utíkají před válkou a mělo by se jim pomoci. Zjistil to průzkum časopisu Studenta mezi více než tisícovkou vysokoškoláků.