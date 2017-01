„V celém světě je dnes obrovský nedostatek IT odborníků. Je to dáno tím, že se celý svět digitalizuje. Jen v České republice nyní chybí asi 20 tisíc specialistů,“ řekl Novinkám Pavel Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco Systems, která vzdělává IT odborníky.

Formou počítačové hry studenti pracují v simulovaném prostředí, kde řeší reálné situace. Na obrazovkách před sebou mají například továrnu, kde jsou tradiční komunikační prvky doplněné o senzory, hlídání teploty či sirény. Prakticky si zde vyzkoušejí, jak jednotlivé komponenty společně pracují a co se stane, když nastane nějaký problém.

Tyto kurzy probíhají i na pražské Střední průmyslové škole na Proseku. „Studenti se tak mohou vzdělávat i doma a také se jim rozšiřují jazykové schopnosti, protože ty kurzy se dělají i v anglickém jazyce. Zároveň to umožní nejen nám, ale také ostatním školám, porovnávat znalosti žáků mezi sebou,“ uvedl zástupce ředitele pro praktické vyučování a technické činnosti SPŠ na Proseku Lukáš Procházka.

Většina prací bude vyžadovat digitální znalosti

Nejdůležitějším prvkem digitálního podnikání je práce s daty. S tím roste důležitost IT dovedností i na těch pracovních pozicích, kde to nyní ještě není zapotřebí. „Dalo by se říci, že 90 procent zaměstnání v budoucích letech bude potřebovat digitální znalosti různého typu,“ dodal Křižanovský.

Proměna je vidět například u světelného průmyslu. Světla instalují klasičtí elektrikáři. Nicméně moderní světla se ovládají na dálku, a k tomu jsou zapotřebí znalosti síťového prostředí. I elektrikář bude tedy potřebovat digitální znalosti, aby světla dokázal zapojit a nakonfigurovat.