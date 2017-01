Univerzita Palackého otevře nové obory, nabízí záchranářské i televizní studium

V příštím akademickém roce 2017/2018 nabídne Univerzita Palackého v Olomouci (UP) zájemcům několik nových oborů. S novinkami přichází fakulty zdravotnických věd, filozofická, přírodovědecká i tělesné kultury. Posledně dvě jmenované nabídnou nové varianty studia navazujících oborů v angličtině. Přihlášky se podávají do konce února, na anglické obory do konce dubna.