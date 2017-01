„Soutěž se konala přes počítače, tudíž aby byla zcela objektivní, bylo třeba vynechat disciplíny mluvení a esej, zbývá tedy gramatika, čtení a poslech. Jako spousta mých vrstevníků sleduji seriály on-line a v původním znění, což rozhodně při poslechu pomůže,“ sdělil Právu Flachs. Zmínil, že bez angličtiny se dnes běžný člověk jen těžko obejde.

„Pokud se nebudu chtít angličtině mermomocí věnovat, nemusím, není to nutnost. To platí spíš pro minulou generaci, dnes nejenže se angličtinu učí snad všichni, je to i jazyk používaný na internetu, kde dnes skoro každý tráví spoustu času,“ je přesvědčený Flachs.

Jazykovka pomohla hlavně se sebevědomím



Angličtinu se prý učil hlavně ve škole a doma. „Nikdy jsem nebyl na žádné stáži, ani jsem se neúčastnil akcí podobného rázu. Rok jsem chodil na kurz angličtiny do jazykovky, tam mi to spíš než s angličtinou pomohlo se sebevědomím,“ podotkl student oktávy, který oplývá především skromností.

„Pět let jsem hrál florbal a už dvanáct let chodím plavat. Rád ztrácím čas u počítače, čtu knížky nebo něco podnikám s kamarády. Nedávno jsem začal s hrou na kytaru, ale ohledně toho se zatím nemám moc čím chlubit. Také jako každý druhý poslouchám hudbu, nejradši mám rock 80. a 90. let,“ doplnil.

Kromě angličtiny se věnuje i španělštině. Baví ho občanská nauka a chtěl by studovat práva.

Rekordní počet účastníků



Soutěž pořádá Institut rozvoje kompetencí společně se vzdělávací a cestovní agenturou Czech-us.

„Velice mě těší, že se nám podařilo významně zvýšit bezpečnost a kvalitu technického provedení soutěže a také využít nového SMS informačního systému,“ říká Jindřich Josífek, projektový manažer Best in English a ředitel Institutu rozvoje kompetencí.

Pořadatelé zaznamenali v posledním ročníku rekordní množství účastníků, počet soutěžících se zvýšil téměř o 40 procent.

„Zapojily se střední školy z deseti nových států. Potěšilo nás, že se soutěže poprvé zúčastnila také škola z druhé strany Atlantského oceánu, a to konkrétně z Mexika,“ doplnil Josífek.