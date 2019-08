ZUŠ v Hustopečích má po dvanácti letech nového ředitele

Dvanáct let. Přesně tak dlouho bylo zapsáno na pozici ředitele Základní umělecké školy v Hustopečích jméno Jaromíra Bendy. S novým školním rokem se však další příběh školy začne psát pod taktovkou ředitele nového. „Už se mi zdálo, že by to mohlo stačit. Mám být skoro pět let v důchodu, takže je načase předat to mladším,” vysvětlil svůj odchod Benda.