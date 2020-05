Zpěvačka Jitka Zelenková oslaví životní jubileum albem největších hitů, bude obsahovat i čtyři duety

Věk se u dam obvykle neprozrazuje, v případě zpěvačky Jitky Zelenkové tak ale lze učinit bez obav, protože letošní sedmdesátku by jí hádal málokdo. O své skvělé formě, životní energii i stálé chuti do zpívání přesvědčí všechny fanoušky novým albem Best Of Jitka Zelenková a vánočně narozeninovým koncertem v pražské Lucerně, který chystá agentura Ságl Production na 30. listopadu.