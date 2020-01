Zoo Hodonín měla opět rekordní návštěvnost

„Rok 2019 pro nás představoval obrovské návštěvnické číslo, které málem dosáhlo na hranici 200 tisíc, opravdu nám scházelo jenom málo,“ líčí svou radost ředitel Zoo Hodonín Martin Krug a dodává, že hodonínská zahrada se stala nejúspěšnější zoologickou zahradou v České republice co do počtu nárůstu návštěvníků, a to o celých 12,7 procenta.