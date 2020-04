Zlínské divadlo odvysílá Dobrý proti severáku netradičně živě z bytu

„Už týdny jsme kvůli okolnostem všichni nuceni udržovat se svými blízkými vztahy na dálku. A zlínské divadlo má na repertoáru inscenaci, která přesně o tomto je! Napadlo nás tedy, že by bylo hezké si ji připomenout právě v den, kdy začíná květen, měsíc lásky,“ řekl ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek.

„Divadlo otevřít zatím nemůžeme, nechceme jít ani cestou klasických streamů z jeviště s herci v rouškách, kterou už prošlapala jiná divadla, ani zveřejňovat záznamy starých inscenací. Ve spolupráci s herci Martou Bačíkovou a Gustavem Řezníčkem jdeme do zcela nového dobrodružství. Chceme vysílat inscenaci unikátně, neopakovatelně, jako živé site-specific z autentického prostředí bytu,“ prozradil Michálek, který je zároveň režisérem inscenace.

„Vysílání by mělo trvat asi 40 minut. Pokazit se může milion věcí, ale jdeme do toho rizika a moc se na to těšíme,“ dodal.