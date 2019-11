Žermanický přivaděč z řeky Morávky je v provozu

Přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953 - 1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách v říčním kilometru 11,334 do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršil, kdy byly zaznamenány až 40procentní ztráty vody při převodu.