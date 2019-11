Ze sklepa radnice je vědecké zábavní centrum. Školy o ně mají obrovský zájem

Dostat kuličku z bludiště ven? To zvládne každý, ale dokázat to balancováním celého těla, když na bludišti stojíte, to už je jiné kafe. Stanovišť, které prověří vaše smysly i schopnosti, je teď v Hodoníně na padesát při výstavě, kterou zapůjčilo zábavné vědecké centrum IQ Landia z Liberce.