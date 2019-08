Závody dračích lodí ovládnou v sobotu řeku Odru v Bohumíně

„Diváci se mohou těšit na stylově oblečené závodníky. Do každé z lodí usedne maximálně 22 lidí, a to jeden kormidelník, jeden bubeník a dvacet pádlujících, přitom čtyři z nich musí být ženy. Nejdůležitější je pro závod souhra všech pádlujících, což není nic jednoduchého. Synchronizaci pádlování jim má usnadnit právě bubeník. Když ovšem sedíte v lodi, tak zjistíte, že to není vůbec nic jednoduchého,“ doplňuje Faja.

V letošním ročníku se mírně mění systém celého závodu. „I letos čeká na soutěžící 200 metrů proti proudu řeky. Letos je v Odře více vody, takže to pro závodníky znamená, že budou muset více makat. Posádky rozlosujeme do tří skupin. Ve své skupině se pak utká každý s každým. Družstvo, které skončí jako poslední, v závodě končí. Ostatní postupují do play off a utkají se se soupeři podle vyřazovacího pavoukového systému,“ uzavřel Radomír Faja.