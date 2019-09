Zástupci turistických informačních center Beskyd pokřtili nový informační materiál

Doplnila, že materiál neobsahuje všechny trasy v Beskydech, ty se samozřejmě do materiálu nevejdou. Jsou to náměty na výlety, protože přijíždějící návštěvník, který Beskydy nezná, si těžko dokáže takový výlet sám sestavit. „A my mu to chceme usnadnit. Trasy jsou dlouhé od 2 km do 25 km, takže si vybere každý,“ dodala Konvičná.