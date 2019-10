Zámek Loučeň láká na Svatohubertské slavnosti

„Máme jasné lákadlo - a to jsou naše čokoládové prohlídky, během nichž se děti i jejich rodiče dozvědí o čokoládě hodně zajímavého, ale hlavně: ochutnají přímo v zámeckých pokojích postupně hned několik druhů čokolád," řekl kastelán zámku Vratislav Zákoutský.

A co navíc hodně ocení dospěláci: po celé prázdniny neplatí děti na Loučeni žádné vstupné. „To se netýká jen jedinečných čokoládových prohlídek, ale také vstupu do oblíbených labyrintů. Pokud tedy absolvujete s dítětem vše, co o prázdninách zámek Loučeň nabízí, utratíte za něj jen symbolických 40 Kč za zkonzumovanou čokoládu," sdělila Kateřina Šrámková, ředitelka zámku Loučeň.