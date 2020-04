Zámek Jezeří bude v příštím roce na poštovní známce

Českojiřetínský spolek již v minulosti navrhl do emisního plánu tři témata z regionu Krušných hor (v roce 2013 to bylo „Vodní dílo Fláje“; v roce 2015 „Moldavská dráha“; v roce 2017 pak „500 let přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“).