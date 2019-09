Zámek Častolovice plný hvězd

Od soumraku do noci bylo nádvoří plné těch, co měli prohlídku již za sebou i těch, kteří na svého průvodce teprve čekali. Všem dohromady vpravdě sváteční chvíle zpříjemňoval zpěv Jany Švenkové a krásné skladby v jejím podání.

Noční prohlídky v Častolovicích by se daly charakterizovat jako od brány k bráně - tzv. věžový pokoj, nacházející se pod zámeckou věží nad vstupní branou, byl jedním z prvních na trase a komnatami nad branou vedoucí do parku cesta zámkem končila.

A dojem? Zámek Častolovice má od roku 1992 velkou výhodu v tom, že jeho paní – Diana Phipps Sternbergová – je původním povoláním bytová architektka a to velice uznávaná (svoje zkušenosti shrnula v knize, jak si levně aranžovat dům nebo pokoj, s názvem Affordable Splendor). Její rukopis, smysl pro detail i celek se v zámku projevuje opravdu všude, postupně mu vrátila původní krásu, o kterou přišel během bývalého režimu.

Stav před restitucí připomínaly v mnoha pokojích fotografie, z nichž muselo být mnohým až úzko. Stát a jeho pověřenci zničili, co se dalo, a výsledkem pětačtyřiceti let „panování“ se staly zdevastované interiéry i zámecký park. V takovém stavu se vracel rodový majetek zpět. Je dobře, že správa zámku připomíná toto temné období i během Hradozámecké noci, protože tím více vyniká, co všechno se zde od restituce událo a změnilo.