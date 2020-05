Žáci a jejich pedagogové se vrací k práci na žákovském voze Škoda

Alois Kauer, od února 2020 nový vedoucí Škoda Akademie, uvedl: „Koordinované utlumení všech aktivit ve Středním odborném učilišti Škoda Auto a zejména projektu žákovského vozu kvůli pandemii covid-19 bylo pro nás pro všechny velkou výzvou. V minulých týdnech jsme v rámci kolegia společně vytvořili potřebné předpoklady pro to, aby žáci mohli práci na projektu žákovského vozu 2020 alespoň částečně obnovit. Jejich motivace k tomu, aby i v letošním roce představili jedinečný koncept, navzdory vynucené přestávce neutrpěla, a to i přesto, že se blíží závěrečné zkoušky, které časový tlak ještě stupňují. Aktuální vývoj v souvislosti s pandemií dává naději, že žáci budou moci od června přejít do finální fáze stavby vozu, což nás velice těší.“