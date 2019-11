Začal třídenní výlov rybníka Bezruč v Jistebníku

„Hospodaříme na 360 hektarech vodní plochy. Dohromady jde o pět desítek rybníků. Do neděle organizujeme výlov rybníka Bezruč. Má rozlohu 75 hektarů. Je to největší rybník v Moravskoslezském kraji. Největší rybník, na kterém se rybářsky hospodaří, to znamená, že jde vypustit. Bezruč lovíme každý rok, díky tomu, že do něj můžeme dostat vodu z řeky Odry pomocí náhonu,” vysvětlil jednatel firmy Rybářství Jistebník s.r.o Antonín Madzia.