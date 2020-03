Z Hanoje přiletěli do Prahy Češi - a s nimi i ochranné roušky a dary od lidí z Vietnamu

První přímý let společnosti Bamboo Airways z Hanoje do Prahy se uskutečnil nikoliv jako let komerční, ale humanitární. Do ČR ve středu 25. března dopravil Čechy a další občany EU uvízlé ve Vietnamu - a s nimi také ochranné pomůcky a ostatní materiál nezbytný pro boj s koronavirem.