Z bývalé dělnické kolonie vznikne v Bohumíně moderní bydlení

Přípravy na nákladnou rekonstrukci, která si vyžádá odhadem 100 milionů korun, jsou v plném proudu. Původní ráz červené kolonie přitom zůstane.

„Lokalitu se 64 byty postupně vylidňujeme. Už v době, kdy jsme se pustili do přípravy projektu, byla polovina bytů prázdná. Teď už jsou nájemníci jen v šestnácti bytech. S těmi, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou a nemají vůči městu žádný dluh, jednáme o přestěhování do jiných městských bytů. Do konce května by už mohly být všechny byty prázdné,“ uvedl bohumínský místostarosta Igor Bruzl s tím, že vloni se městu podařilo získat pozemky v okolí domů.

První kroky podnikne radnice už letos. Na jaře v lokalitě vykácí dřeviny. Na podzim dojde k bourání kůlen, do nichž dosavadní nájemníci ukládali uhlí. Noví obyvatelé už je potřebovat nebudou. Lokální kamna v bytech nahradí ústřední vytápění. Domy bude nově vytápět centrální teplovod z Dětmarovic. Kvůli tomu vyrostou v lokalitě dvě menší předávací stanice tepla, jejichž vzhled by měl částečně korespondovat s cihlovými budovami. Rušit i zasypávat se letos bude i osm septiků. Všechny domy se totiž nově napojí na veřejnou kanalizaci.

„Noví nájemníci by se do opravených domků mohli stěhovat už za tři roky o Vánocích. To už budou mít úplně jinou podobu. Po přestavbě nabídne červená kolonie 52 dvoupokojových až čtyřpokojových bytů s kuchyňskými kouty. Velikostně budou mít od 55 do 90 metrů čtverečních. Většina z nich bude přitom mezonetových,“ doplnil Bruzl.

Všechny objekty se dočkají zateplení, ovšem pozor, vnitřního, aby se zachoval jejich historicky cenný vzhled. Tím se sice o něco zmenší obytná plocha, ale zachovat kus bohumínské historie za to rozhodně stojí. Kolonie je totiž jedním z dvanácti zastavení naučné Červené stezky po stavbách z režných cihel. A zůstane i její součástí, protože se zachováním vnější podoby projekt počítá. Fasádu bude ovšem nutné očistit a poškozené cihly zrestaurovat či nahradit. Domky dostanou i novou střechu, okna a nově jim přibydou i balkóny. Každý byt by měl mít minimálně jeden.

Z vnitřních dispozic nezůstane prakticky nic, poslouží jen obvodové zdi, nosné stěny a schodiště. „Domky sice vypadají na první pohled stejně, ale zdání klame. Liší se výškou i dalšími parametry. Tomu pak odpovídá i odlišné vnitřní uspořádání. Někde vytvoříme samostatný podkrovní byt, jinde mezonetový, tedy dvoupodlažní,“ vysvětlil Jan Hock z radničního odboru rozvoje a investic.

Proměnou projdou i veřejné plochy kolem domů. Vyrostou tady nové chodníky a asi sedmdesátka parkovacích míst. Přibyde veřejné osvětlení s úspornými LED světly a místa pro kontejnery na odpad.