Výzva Hudbou proti smutku našla řadu nadšených interpretů

Samota je zlá a nebezpečně se podílí na ztrátě požitku ze života. O to rychleji, když vysoký věk již tolik těch let nenabízí a každá chvilka strávená v okruhu přátel je tím největším potěšením.

Současná koronavirová pandemie však nebezpečím nákazy donutila lidské společenství uzavřít se do osamělých domovů. Tíhu této nepříznivé situace se rozhodli řešit umělci, kteří v Praze a Středočeském kraji pomáhají starší generaci dlouhé dny izolace překonat vyhlášením projektu "Hrajeme do oken", jehož poselstvím je "Nikdo není sám a nikdo by se neměl cítit sám".