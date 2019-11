Výtvarnice Kateřina Šedá vystavuje v ostravském Domě umění

Kateřina Šedá bude prezentovat svůj projekt Bedřichovický poledník, který je součástí nového cyklu výstav ZISKY 2018 GVUO, v jehož rámci galerie prezentuje nákupy nových sbírek. V tomto případě se jedná o sadu pěti autorčiných her, které připravila v průběhu svého pětiletého projektu s dřívějším názvem Od nevidím do nevidím.

„Výstava Bedřichovický poledník shrnuje můj pětiletý projekt, který se původně jmenoval Od nevidím do nevidím. Realizovala jsem ho od roku 2011 do roku 2015,” uvedla Kateřina Šedá

„Můj projekt, to byla myšlenka, která se v obci Bedřichovice zdála šílená. Přesvědčila jsem lidi v Bedřichovicích, že den, který jsem náhodně určila na 3. září, bude den sváteční. V ten den nepůjdou lidé do práce, prostě si udělají volno, rodiče děti omluví ve škole a budeme společně slavit. V roce 2011 to bylo úterý 3. září,” vysvětlila Kateřina Šedá