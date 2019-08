Výstava v klatovském Pavilonu skla představuje díla studentů, kteří sklízejí ceny po celém světě

Na výstavě jsou prezentovány závěrečné práce tohoto semestru na téma "zátiší". Jedná se tedy o nejčerstvější kousky našeho ateliéru. Mou inspirací v zátiší byly výjevy napříč generacemi a styly malířů či sochařů, avšak soudobou inspirací mi byly výjevy jedinců, které potkáte, jakmile otevřete dveře do světa. Proto jsem se zaměřil na zátiší zaměřená na prezentaci společenského postavení a bohatství. Své zátiší jsem dal do barev a materiálů, které na první pohled působí honosně a blýskavě. Když ale divák nahlédne na scénu do detailu, uvidí, že na místo vznešených předmětů je na místě pouze makrela z taveného skla, pod kterou se rozprostírá její charakteristický zlatavý podtácek v rádoby honosnou drapérii. Nositelem mé myšlenky a názoru je právě "uzená makrela". Ona totiž dost smrdí a život jako by z ní vyprchal už dávno.