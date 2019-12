Výstava představuje, jak se Dolní Vítkovice proměnily za 17 let

Výstava představuje období, kdy se zvažovalo, co s areálem, kde v roce 1998 vyhasly po 170 letech vysoké pece a vše, co s tímto průmyslovým odvětvím souviselo. Zbyly jen výrobní dominanty, budovy, potrubí, které obepínalo železárny, a ticho. Ticho před rozhodnutím, co dál.