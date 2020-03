Všechny dubnové kulturní akce v Klatovech byly zrušeny. Velikonoce na náměstí také nebudou

„I proto jsme do poslední chvíle oddalovali rozhodnutí, zda letošní ročník uskutečnit, či ne, v době současné „koronavirové krize", kdy i naše vláda vyhlásila tzv. stav nouze. Nicméně není možné dále čekat. Ačkoliv nevíme, co bude za měsíc, rozhodli jsme se s ohledem na zdraví a bezpečnost všech přednášejících, posluchačů a organizátorů letošní ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy nekonat.

I díky tomu jsme pochopili, že je mnoho věcí, které bychom se my, moderní lidé 21. století mohli od našich dávných předků ze století 17. a 18. učit, jakkoliv to některým připadá nemyslitelné. Například schopnosti obětovat se, sloužit svým blízkým, nebýt malomyslnými za žádných okolností. Jsou to lekce a příklady, o kterých se snadno mluví, těžko se uskutečňují. Už jenom proto stojí za to pokračovat.