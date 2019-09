Vojtěch Bernatský představil v Ostravě svou knihu Dvojtáta

„Když se mi narodila dcera Eliška, bylo to krásné, nádherné, vzrušující a život se změnil. Bylo toho tolik, co jsem s ní a pak s dalším dítětem, se synem Matyášem zažil, že jsem se rozhodl: budu si psát blog. Prostě jsem se svěřoval, co jsem zažil od jejich narození. Byl jsem otevřený a vstřícný,” vysvětlil.