Vodáci na odemykání Tiché Orlice jen vzpomínali

Duben letošního roku s teplými dny zarámovanými do modré oblohy se stříbrnou stuhou proplétající se řeky Tiché Orlice malebnou přírodou je jak stvořený pro vodáky k zahájení sezony.

Nezbylo, než vodákům doporučit otevřít stará alba fotografií a videa, a potěšit se představou společných setkání minulých let.

K obveselení tak zbývají jen povzbudivé e-maily se vzpomínkami a veselými zážitky z minulých let. Fotografie velkého dřevěného klíče, speciálně zhotoveného pro akce na Tiché Orlici, nyní uzamčeného v opuštěné loděnici a tábořišti v Cakli, navozuje představu dění v hravých vlnách Orlice: na třicet vodáků na kánoích, někteří nedobrovolně ve vodě, zvuky housliček a kytar, vůni špekáčků připravovaných přímo na lodičce.

To vše bylo a není. Přesto fotografie s pádly jako by předznamenávala jejich vztyčení s mohutným sborovým AHOJ, které i v letošním nepříznivém roce přinese s počátkem letní sezony i tradiční otevření Tiché Orlice pro návrat do normálního života a příjemné trávení víkendů.