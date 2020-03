Voda versus koronavirus

Podle stanoviska Národního referenčního centra je nepravděpodobné, že by se koronavirus dostal do zdrojů surové vody. „To platí celosvětově, ale v ČR, kde je polovina zdrojů podzemních a většinu povrchových zdrojů představují chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek, to platí dvojnásob,” píše se ve zmíněném stanovisku NRC. Navíc podzemní voda je dezinfikována, což stačí na zničení viru. Pitná voda je pak distribuována stále stejným bezpečným systémem a není důvod pro její omezení nebo změny.