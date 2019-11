Vítězem jihočeského kola T-Profi je tým Kern Liebers, za ním skončil Motor Jikov a Groz-Beckert

Vedle už zmiňovaných strojírenských společností Kern-Liebers CR Motor Jikov Group a Groz-Beckert Czech měly v krajském kole své týmy i Robert Bosch, Brisk Tábor, E.ON Česká republika, Jihostroj Velešín, EGE, Rohde & Schwarz a Engel Strojírenská. Dva mimosoutěžní týmy, které však akci dodaly mezinárodní atmosféru, vyslala do Českých Budějovic v rámci přeshraniční spolupráce Technická škola z hornorakouského Haslachu.

Cílem T-Profi je nejen přilákat děti k technice, ale také podporovat a rozšiřovat spolupráci firem se školami. „Tato soutěž naprosto originálním způsobem propojuje jak žáky základních a středních škol, tak i firem s tím, že se reálně dotknou techniky. Společně musí něco sestrojit podle manuálu. K tomu potřebují technické myšlení, musí rozumět technickému textu a být manuálně zdatní. Navíc musejí kolektivně spolupracovat, zorganizovat a rozdělit si jednotlivé činnosti, aby dokázali v konkrétně daném čase svůj úkol splnit. To je přesně to, co firmy očekávají od technicky vzdělaných absolventů škol,“ zdůraznil Janoušek.