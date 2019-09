Vítěz Czech Press Photo fotí v Gruzii pro Charitu Česká republika

„S fotografováním rozvojových projektů Charity Česká republika v Gruzii jsem začal od západu, vysoko v horách v městečku Chulo. Hned první večer, 12. září, stál za to. V dýchavičné dacii jsme se se škrábali kaňonem řeky Adžarisckali výš a výš, silnice se měnila v silničku a silnička v uzoučkou stezku v příkrém svahu. Slunce už zapadlo, když jsme dorazili na paseku za domkem. Okolo pár krav, padesátník Roman Šantadze přelezl plot a odpojil ostnatý drát od zdroje proudu. To proti medvědům. Roman je totiž včelař a Charita Česká republika mu pomohla asi s deseti úly a také s medometem. Tak jako spousta jeho sousedů, je i Roman umírněný muslim, tato část Gruzie totiž bývala pod nadvládou Otomanské říše. Žádná přikázání nám ale nezabránila v tom, abychom pak společně do noci v jeho domě neseděli u stolu plného kavkazských dobrot, připíjeli si s vděčností na zdraví všech Čechů a vymýšleli, pod jakou značkou by měl vlastně Roman ten med prodávat. Roman totiž doufá, že právě med by mohl jeho i celou jeho rodinu v tomto kraji, kde o práci nezavadíš, brzy živit.“