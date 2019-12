Víte, kdy a kde se narodil Josef Spejbl a co to byly Spejblovky?

„Chtěl jsem vymyslet typ takový, který by nebyl nikým ze společenských tříd, ale jakýmsi extraktem všech. Aby byl výtažkem všeho ze všech, aby se v něm shrnovaly všechny směšnosti a slabosti všech lidí. Měl býti postaven jako protiváha ke Kašpárkovi, šlo mi o dialogy a situace, kde by ze zdánlivě povrchních psin vylézalo cosi podvědomě nabádavého, odsuzujícího i ironizujícího… Je to Spejbl, souhrn slabostí a směšností lidských,“ uvedl Josef Skupa v programové brožuře Plzeňského loutkového divadla (1931).