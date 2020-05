Vítání občánků a osobní gratulace jubilantům se v Přerově ruší. Dárky přijdou poštou

Radní města tento týden rozhodli, že preventivně se vítání občánků nebude konat až do konce letošního roku. Nedá se ale ani počítat s tím, že by se obřady pouze posunuly, protože v lednu roku 2021 by jich bylo příliš, a navíc děti by už na obřad věnovaný miminkům byly velké.