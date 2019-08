Vítání nových občánků Frýdku-Místku se bude opět konat na zámku

„Před dvěma lety jsme byli nuceni z důvodu rekonstrukce nádvoří zámku, což znesnadňovalo přístup do jeho prostor, přesunout vítání do Národního domu v Místku. Nádvoří už je ale opraveno a tak akci s radostí přesouváme zpět do honosnějších a slavnostnějších prostor zámku. S vedením krajské organizace Muzeum Beskyd jsme se dohodli na opětovném využívání historického Rytířského sálu pro tyto účely. Jedná se o prostorný a vzdušný sál, který je velice reprezentativní a je důstojným místem pro daný typ akce,“ řekl primátor Michal Pobucký.