Víkend otevřených zahrad netradičním způsobem představí přes 120 tuzemských zahrad a parků

„Vůně, krása, tradice, historie, ale také setkávání a trendy jsou slova popisující Víkend otevřených zahrad, který se letos uskuteční ve dnech 6. a 7. června. Zámek Stekník se k této akci připojuje. Po prohlídce zahrad lze s průvodcem navštívit také interiéry zámku, prohlídky začínají vždy v celou hodinu, a to s průvodcem od 10 do 16 hodin nebo samostatně od 10 do 17.15 hodin,” uvedla Mgr. Jana Zajíčková, kastelánka státního zámku Stekník.