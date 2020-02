Veřejnou sbírku na činnost neziskových organizací ukončilo předání dárcovských šeků

Obchodní družstvo Konzum v Ústí nad Orlicí působí ve východočeském regionu více než 120 let. Od svého založení podporuje místní výrobu a dodavatele potravin včetně zemědělských producentů. S tímto zaměřením má v současné době mezi obchodními firmami na území České republiky největší podíl regionálního zboží.

Od data založení obchodní družstvo Konzum, které se stalo partnerem Koalice nevládek Pardubicka, rozdělilo těmto organizacím finanční částku převyšující 4 800 000 Kč. Mimo tohoto obnosu Konzum přispívá na další aktivity, a to Orlickoústecké nemocnici, na Burzu filantropie a podporu různých akcí.

V úvodu setkání s neziskovými organizacemi ředitel obchodní společnosti Konzum Ing. Miloslav Hlavsa připomenul úspěšnou činnost minulých let, kdy navíc mimo příspěvku z vlastních finančních prostředků se Konzum prostřednictvím svých prodejen stal organizátorem veřejné sbírky ve prospěch neziskových společností. Od října do konce prosince lze při běžném nákupu v jeho obchodech navýšit placenou částku o 30 Kč použitím dárcovského kuponu s označením vybrané neziskovky. Mimo toho existuje univerzální kupon, z kterého částka je rozdělena mezi všechny zapojené organizace.

Nejvyšší částku získalo Rodinné centrum Srdíčko z Ústí nad Orlicí, a to za přímých 3 994 dárcovských kuponů 119 820 Kč. O své zkušenosti se pak podělil zástupce RC Srdíčko Bc. Daniel Dostrašil. Veškerá činnost RC se opírá o bezpočet hodin odpracovaných dobrovolníky. Mimo stálého osmičlenného týmu se zapojují celé rodiny, maminky na mateřské dovolené a tátové na řemeslnické práce. Podařilo se zajistit sociální podnikání, stáčení vlastního medu i získání dárců již nepotřebných věcí. Důležitou roli pak hrají mezilidské vztahy, kdy místo otázky, co za to, následuje poděkování.