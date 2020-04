Veřejné oslavy k 75. výročí osvobození města Ostravy se neuskuteční

„Přípravám oslav osvobození, které pravidelně probíhaly za velké účasti veřejnosti a veteránů, jsme věnovali řadu měsíců, ale v souvislosti s aktuální situací jsme neměli jinou možnost, než jejich veřejný program zrušit a 75. výročí osvobození města Ostravy si připomenout jiným způsobem. Mrzí nás to o to víc, že to mohla být jedna z posledních příležitostí, jak na událost zavzpomínat s žijícími hrdiny bojů z operace, která vstoupila do dějin druhé světové války. Bohužel je jich čím dál tím méně,” informoval primátor města Ostravy Tomáš Macura.